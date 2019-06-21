Larkin Anadolu Efes’te kalacak mı? Şampiyonluk sonrası ilk açıklama…

Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic’in elibi sıkarak tebrik ettiği Larkin gecenin en çok konuşulan adamı oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Larkin “İnanılmaz hissediyorum. Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague’de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik.

Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum” dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Larkin “Burada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, göreceğiz. Bu biraz da takımla alakalı. Bu gece şampiyonluğun tadını çıkaracağım” ifadelerini kullandı.

LARKİN’DEN REKOR PERFORMANS Anadolu Efes’in ABD’li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı. Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı. Larkin, performansıyla tribünlerin de büyük alkışını aldı.

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