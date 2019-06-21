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Larkin Anadolu Efes’te kalacak mı? Şampiyonluk sonrası ilk açıklama…
Basketbol Süper Ligi

Larkin Anadolu Efes’te kalacak mı? Şampiyonluk sonrası ilk açıklama…

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı. Maçı 38 sayı ile tamamlayan Larkin şampiyonluğun ardından Anadolu Efes'te kalıp kalmayacağı ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

21 Haziran 2019 22:34

Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic’in elibi sıkarak tebrik ettiği Larkin gecenin en çok konuşulan adamı oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Larkin “İnanılmaz hissediyorum. Bu sezonu şampiyon bitirmek için bir fırsatımız vardı. Bunu değerlendirdik. EuroLeague’de de şampiyon olma fırsatımız vardı, onu değerlendirememiştik.

Bu şampiyonluk için çok mutluyuz. Uzun bir seri olacağını biliyorduk. Her şeyimizi parkeye yansıttık. Tüm takım arkadaşlarım bana inandı ve ben de şampiyonluk yaşamış oldum” dedi.

Takımdaki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Larkin “Burada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım, göreceğiz. Bu biraz da takımla alakalı. Bu gece şampiyonluğun tadını çıkaracağım” ifadelerini kullandı.

LARKİN’DEN REKOR PERFORMANS Anadolu Efes’in ABD’li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı. Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı. Larkin, performansıyla tribünlerin de büyük alkışını aldı.

21 Haziran 2019 Şampiyon Anadolu Efes! Efes kaç kez şampiyon oldu? Türkiye basketbol liginde şampiyon Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile belli oldu. Zorlu rakibini 7. maç sonunda 4-3`e getiren Anadolu Efes şampiyon oldu. Peki Efes kaçıncı şampiyonluğunu kazandı? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:58 | 21 Haziran 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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