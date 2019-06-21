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Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı
Kayserispor

Kayserispor Yönetimi Olağanüstü toplandı

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı.

21 Haziran 2019 14:14

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da mevcut yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Erol Bedir başkanlığındaki toplantıda, takıma destek verilip verilmediği konuşuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine karşı bir konuşma yapan Başkan Erol Bedir, “Bizim alnımız ak başımız dik. Bize verilen görevi 2,5 yıldır layıkıyla yerine getirdik. Kayserispor bizim malımız değil. Tüm Kayseri’ye ait. Bize verilen sözler yerine getirilmez ise zararı Kayserispor görür. Genel kurul tarihine kadar üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Toplantıda Trabzonspor’a verilen 400 milyon TL’lik banka kredisi, Çaykur Rizespor için toplanan para, Ankaragücü için harcanan 40 milyon TL’lik rakamlar konuşulurken bu tür bir desteğin İstikbal Mobilya Kayserispor için bulunamaması da konuşuldu.

Son güncelleme 14:14 | 21 Haziran 2019
kayserispor yönetim kurulu
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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