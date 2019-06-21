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Japonya kaçtı Uruguay yakaladı
Dünyadan Futbol

Japonya kaçtı Uruguay yakaladı

C Grubu'nda Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı. Japonya iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu.

21 Haziran 2019 10:07

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın C Grubu’nda Uruguay ile Japonya karşılaştı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Uruguay’ın gollerini 32. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 66. dakikada Jose Gimenez, Japonya’nın gollerini ise 25 ile 59. dakikalarda Koji Miyoshi kaydetti.

Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernanso Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Son güncelleme 10:07 | 21 Haziran 2019
Japonya uruguay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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