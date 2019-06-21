Japonya kaçtı Uruguay yakaladı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın C Grubu’nda Uruguay ile Japonya karşılaştı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı’nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. Uruguay’ın gollerini 32. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 66. dakikada Jose Gimenez, Japonya’nın gollerini ise 25 ile 59. dakikalarda Koji Miyoshi kaydetti.

Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernanso Muslera, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.