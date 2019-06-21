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İtalyanlar duyurdu! ‘Milan, Ozan Kabak transferini bitiriyor’
Transfer Haberleri

İtalyanlar duyurdu! ‘Milan, Ozan Kabak transferini bitiriyor’

İtalyan devi AC Milan'ın Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükselttiği ve gün içerisinde bu transferin biteceği iddia edildi.

21 Haziran 2019 09:13

İtalya basını, Stuttgart’ın savunma oyuncusu Ozan Kabak’ın Milan’a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu. Sky Italia’da yer alan habere göre; Milan, Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükseltti ve beklemeye geçti.

Haberde; Milan’ın Ozan Kabak ve Stuttgart’tan olumlu yanıt almasının beklendiği, bu transferin gün içerisinden bitme ihtimalinin yüksek olduğu iddiası yer aldı.

“BİZİMLE KALMASINI BEKLEMİYORUZ”

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, genç oyuncu hakkında “Ozan Kabak’ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan’ın bizimle kalmasını beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.

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Son güncelleme 09:13 | 21 Haziran 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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