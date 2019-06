İspanyol golcü Fernando Torres futbolu bıraktığını açıkladı!

2018’de Japonya’nın Sagan Tosu takımına transfer olan Fernando Torres, 35 yaşında futbolu bıraktı. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile futbolu bıraktığını açıklayan tecrübeli oyuncu, 23 Haziran Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyerek bu kararının ayrıntılarını açıklayacağını belirtti.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 Haziran 2019