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Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? 21 Haziran 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı
Diğer Sporlar

Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? 21 Haziran 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi yarışmasında ipucu sorusu belli oldu. 21 Haziran 12:30 Hadi ipucu sorusu "Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?" oldu. Peki Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? İşte hadi ipucu sorusunun yanıtı...

21 Haziran 2019 10:13

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından; “Aynı yıl içinde “Golden Slam” yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? Tenis tutkunları bu sorunun cevabını şıp diye bilecektir.” şeklinde paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu olan Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

SORU: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?

CEVAP: Steffi Graff

STEFFİ GRAF KİMDİR?

14 Haziran 1969 tarihinde Mannheim Almanya’da doğan Stefanie Maria Graf, aynı yıl içinde ‘Golden Slam’ yapmayı başaran tek tenisçidir.377 hafta ile dünyanın en uzun süre 1 numarada kalan tenisçi, Open era’da 22 grand slam ile en çok grand slam kazanan 2. tenisçidir. Sporcuyu tenisle ilk tanıştıran sigortacılığın yanı sıra koçluk da yapan babası Peter Graf’dı.

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Son güncelleme 10:43 | 21 Haziran 2019
cevap Hadi Hadi ipucu Steffi Graf tenis yanıt yarışma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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