Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? 21 Haziran 12:30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından; “Aynı yıl içinde “Golden Slam” yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? Tenis tutkunları bu sorunun cevabını şıp diye bilecektir.” şeklinde paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu olan Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

SORU: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?

CEVAP: Steffi Graff

STEFFİ GRAF KİMDİR?

14 Haziran 1969 tarihinde Mannheim Almanya’da doğan Stefanie Maria Graf, aynı yıl içinde ‘Golden Slam’ yapmayı başaran tek tenisçidir.377 hafta ile dünyanın en uzun süre 1 numarada kalan tenisçi, Open era’da 22 grand slam ile en çok grand slam kazanan 2. tenisçidir. Sporcuyu tenisle ilk tanıştıran sigortacılığın yanı sıra koçluk da yapan babası Peter Graf’dı.

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