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Formula 1’de sıradaki durak Fransa
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Formula 1’de sıradaki durak Fransa

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak

21 Haziran 2019 10:02

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Fransa’da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Fransa’nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10’da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019’daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı. Formula 1’de Fransa Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

4. Max Verstappen (Hollanda): 88

5. Charles Leclerc (Monaco): 72

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 295 puan

2. Ferrari: 172

3. Red Bull: 124

4. McLaren: 30

5. Renault: 28

Son güncelleme 10:02 | 21 Haziran 2019
formula 1 fransa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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