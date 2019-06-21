Fenerbahçe’nin istediği Max Kruse’nin menajerinden İstanbul paylaşımı

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için 4 koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ölçüde anlaşma sağladığı Kolarov’un ardından golcü transferi için de yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Werder Bremen ile 9 gün sonra sözleşmesi bitecek olan Max Kruse’ye son tekliflerini iletti.

Kruse’nin menajeri sürpriz bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Werder Bremen’in golcüsünün menajeri Ersin Akan, İstanbul’a geldiği gösteren bir paylaşımda bulundu.

Son dakika! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe Roma`nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

31 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihinde bitiriyor. Golcü oyuncu bu sezon Werder Bremen ile çıktığı 32 lig maçıdna 11 gol atıp, 11 asist yaptı.