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Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin istediği Max Kruse’nin menajerinden İstanbul paylaşımı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin son teklifi yaparak masadan kalktığı Werder Bremen'in golcü oyuncusu Max Kruse'nin Türkiye temsilcisi Ersin Akan, Instagram hesabından İstanbul'a geleceğini duyurdu.

21 Haziran 2019 13:15

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için 4 koldan çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, büyük ölçüde anlaşma sağladığı Kolarov’un ardından golcü transferi için de yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Werder Bremen ile 9 gün sonra sözleşmesi bitecek olan Max Kruse’ye son tekliflerini iletti.

Kruse’nin menajeri sürpriz bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Werder Bremen’in golcüsünün menajeri Ersin Akan, İstanbul’a geldiği gösteren bir paylaşımda bulundu.

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31 yaşındaki oyuncunun Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019 tarihinde bitiriyor. Golcü oyuncu bu sezon Werder Bremen ile çıktığı 32 lig maçıdna 11 gol atıp, 11 asist yaptı.

Son güncelleme 16:24 | 21 Haziran 2019
Ersin Akan Fenerbahçe Max Kruse
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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