Fenerbahçe, Kolarov’la anlaştı! Alexandar Kolarov kimdir? | Son dakika transfer haberleri!

Alexandar Kolarov Fenerbahçe’de! Fenerbahçe yaz transfer döneminin şu ana kadarki en önemli bombasını patlattı. Avrupa futbolunun deneyimli sol ayaklarından Alexandar Kolarov’la İstanbul’da göreşen Ali Koç ve Semih Özsoy, 34 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız ismin sağlık kontrolünden geçmesi ve 1 Temmuz’da transfer tescil döneminin başlamasıyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Peki Avrupa futbolunu yakından takip eden sporseverlerin ismini yıllardır duyduğu deneyimli savunmacı Alexandar Kolarov kimdir? 10 Kasım 1985 tarihinde Sırbistan’ın (o dönem Yugoslavya) Zemun kentinde dünyaya gelen Kolarov, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. Altyapı macerasında sırasıyla Kızılyıldız, Obilic ve Cukaricki formaları giyen genç solak ilk büyük hamlesini tartışmalı bir şekilde OFK Beograd’a transfer olarak yaptı. Cukaricki ve OFK Beograd arasında yaşananlar Sırbistan’da futbol gündemine damga vurmuştu.

Ocak 2006’da OFK’ya transfer olmak isteyen Kolarov, kulübünden izin istedi. Normalde Ocak 2007’de sözleşmesi sona erecek olan Kolarov, Cukaricki’nin 300 bin Euro bonservis bedeli istemesine rağmen bedelsiz olarak OFK’ya transfer oldu. Cukaricki’nin itirazları kabul edilmedi.

Hızlıca Çizme’ye!..

Adriyatik’in kuzeyine hakim olan İtalyan gözlemciler, Şubat 2006’da OFK’ya transfer olan ve hemen kendini gösteren Kolarov’u radara aldı. Gülen taraf 2007 yazında Lazio oldu. 925 bin Euro’ya Lazio’ya transfer olan Kolarov, Gökmavililer’in formasını üç sezon giydi. Takımın derhal vazgeçilmezleri arasına giren solak yıldız, üç sezonda 104 kez Lazio forması giydi, 11 gol attı, 9 gol kaydetti.

28 Mayıs 2008’de ilk kez Sırbistan A Milli Takımı’nın formasını giyen Kolarov, milli takımın da vazgeçilmezleri arasına hızlıca girdi. Toplamda 84 kez A Milli olan Sırbistan’ın kaptanı milli formayla 11 gole imza attı ve 2011’de Sırbistan’da Yılın Oyuncusu seçildi. Lazio günlerinin ardından Kolarov, ülke değiştirdi ama forma renklerini değiştirmedi! Lazio’da 2008-2009’da İtalya Kupası ve 2009’da İtalya Süper Kupası’nda zafere ulaşan yıldız isim 24 Temmuz 2010’da 24 milyon Euro’ya yakın bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu.

‘Bazı taraftarlar için nihayet!’

Toplamda 7 sezon City forması giyen Kolarov’un yıldızı bir kısım taraftarla bir türlü barışmazken Sırp oyuncu veda açıklamasında “2010’da geldiğimde burada bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum. ‘Elveda’ deme vakti geldi, ayrılıyorum. Bazı taraftarlar için nihayet! Benim için üzücü bir gün ama hayat böyle, futbol böyle…” ifadelerini kullanmıştı. Kolarov bir kısım eleştirilere rağmen 247 kez City formasını terletti, 21 gol attı ve 37 asiste imza attı. Kulüp tarihinin en golcü 27. oyuncusu olan Kolarov, kulüp efsanesi Vincent Kompany’nin bir gol önünde 21 golle City tarihinin en golcü savunma oyuncusu konumunda.

Aleksandar Kolarov; City’de iki (2012 ve 2014) Premier League şampiyonluğu, bir (2010-2011) FA Cup ve iki (2013-2014 ve 2015-2016) Lig Kupası zaferi yaşayan ve bir (2012) FA Community Shield yaşadı ve 22 Temmuz 2017’de 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma’ya transfer oldu. Çizme’nin başkentine 7 yıl aradan sonra geri dönen Sırp yıldız, iki sezonda 90 kez Roma formasını terletti, 12 gol attı, 15 de asist yaptı.

Roma’da tarih yazdı

Geçen sezonun ilk yarısında Lazio ağlarına bir gol bırakan Aleksandar Kolarov, Arne Selmosson’dan sonra (1958) Roma derbisinde hem Lazio hem de Roma formasıyla gol atan ikinci futbolcu olmuş ve 60 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti. Kolarov bununla ilgili olarak “Biri bunu en son 60 sene önce başarmış. Ben de Roma formasıyla o şansı bulacağımı biliyordum” ifadelerini kullanmıştı.

Dolu dolu bir kariyer yaşayan ve yakın dönemde Avrupa futboluna damga vuran solaklardan biri olan Kolarov’un Fenerbahçe’de göstereceği performans da şimdiden merak konusu…

Son dakika! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe Roma`nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku