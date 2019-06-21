Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan taraftara küfür uyarısı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde sarı lacivertli taraftarların yanına giderek küfür etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşmak için Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertli taraftarlar küfürlü tezahürat nedeniyle son maçta cezalı olmasına karşın Disiplin Kurulu’nun cezayı ertelemesi üzerinde salondaki yerini aldı.
Maçtan önce Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, küfür edilmemesi konusunda taraftarlarla görüştü.
Sarı lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.