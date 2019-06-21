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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan taraftara küfür uyarısı!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan taraftara küfür uyarısı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sarı lacivertli taraftarlara küfür uyarısı geldi.

21 Haziran 2019 19:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde sarı lacivertli taraftarların yanına giderek küfür etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşmak için Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertli taraftarlar küfürlü tezahürat nedeniyle son maçta cezalı olmasına karşın Disiplin Kurulu’nun cezayı ertelemesi üzerinde salondaki yerini aldı.

Maçtan önce Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, küfür edilmemesi konusunda taraftarlarla görüştü.

Sarı lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Son güncelleme 19:56 | 21 Haziran 2019
ali koç anadolu efes Fenerbahçe Fenerbahçe Beko
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