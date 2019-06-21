Ergin Ataman’ın Galatasaray taraftarını çağırmasına efsane isimden sert tepki: Saçmalık!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maç öncesi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın, Galatasaray taraftarına yaptığı çağrıya, lacivert-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Volkan Aydın tepki gösterdi.

Ergin Ataman’ın, şampiyonu belirleyecek maç öncesi yaptığı “10 yıllık şampiyonluk hasretine Fenerbahçe'yi yenip son vermek istiyoruz. Anadolu Efes ve Galatasaraylı, tüm dostlarımı yanımda görmek istiyorum. Eminin Galatasaray ve Ultraslan da yarın bizimle olacaktır” şeklindeki sözlerini büyük bir saçmalık olarak nitelendiren Volkan Aydın, yaşananların kendisini üzdüğünü belirtti.

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Volkan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Eski bir Efes Pilsen oyuncusu olarak şu an yaşananlar (Galatasaray taraftarını maça davet ederek Fenerbahçe’ye karşı avantaj sağlamaya çalışmak) beni üzüyor. Atina’da, Barcelona’da, Nilano’da, Belgrad’da binlerce fanatik taraftara karşı sayısız maç kazanmış oyunculardan biri olarak bir kulübün futbol taraftar grubundan destek istenmesini büyük bir saçmalık olarak görüyorum. Aydın abimin gelip masaya yumruğunu vurup ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dediğini hayal ediyorum. Spor karakteri, ciddiyeti ve spor adamlığı şimdi daha da önemli. Bir şampiyonluk daha olsa ne olur? Esas olan Efes Pilsen duruşu ve sportmenliği idi takımı herkesin sevgilisi yapan.”

VOLKAN AYDIN KİMDİR?

Efes Pilsen kadrosunda bulunduğu dönemde Koraç Kupası şampiyonluğu da dahil pek çok başarıda rol almıştır. 1,98 m. boyunda ve 89 kilo ağırlığındaki basketbolcu forvet pozisyonunda oynamaktaydı. Daha çok savunması ile tanınan oyuncu, kritik zamanlarda attığı dış atışlar ile önemli maçların kazanılmasında katkıda bulundu.

Koraç Kupası finalinde Aris’e orta sahadan attığı 3’lük uzun süre hatırlardan çıkmadı. Halihazırda Yeşilyurt Spor Klubü Basketbol şubesinin başında bulunmaktadır.

KARİYERİ

1992-1999 Efes Pilsen 1999-2000 Ülkerspor 2000-2001 Beşiktaş