Dev tehlike! Tuzağa balıklama atlıyorlar

Dr. Nedim Türkmen – Sözcü / Yapılandıralacak borçların yüzde 85'i, dört büyük kulübe ait. En çok taraftarı olan, en çok gelir elden ve en fazla sponsor bulan kulüplerin buna rağmen ciddi borçları var. UEFA'nın yaptırım tehdidi altındalar. Naklen yayın gelirinin artmasıyla, ‘Nasıl olsa para geliyor' düşüncesiyle bütçe disiplini ortadan kalktı. ‘Taraftar transfer istiyor' diye çok ciddi yanlışlar yapıldı. 3 Temmuz sonrası, sponsorların çekilmesiyle kulüpler naklen yayın, Spor Toto, stadyum ve forma gelirlerine kaldı.

ÖZKAYNAK DÜZENINE DÖNÜLMELI

Temel sorun, giderlerin yüzde 70'inin, gelirlerin ise yüzde 20'sinin dövizle olması. Yıllar itibariyle oluşan zarar neticesinde 5 yıllık gelir, bankalara temlik edilmiş durumda. Yani gelecek yılların parası çoktan yendi. Bu yapılandırmadan neden medet umuluyor? Çünkü futbol artık pahalı. Özkaynak düzenine dönülmeden, 14 yabancı oyunculu sistemle rakamları indirmek söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek para getiriyor ama başarıyı sürdürmek için de borçlanman şart.

YENI GELIR YARATMAK ŞART

Olacakları söyleyeyim: Kamu bankaları bu borçları yüksek faizle yapılandıracak. Faizleri bile ödeyemeyen kulüpler, ana parayı hiç ödeyemeyecek. 4. yılda bu kulüplerin sahibi kamu bankaları olacak. Sonra bu bankalar da Körfez ülkelerine bu kulüpleri satacak. Bu bence bir tuzaktır. Yöneticiler, günü kurtarmak için balıklama atlıyorlar ama işin matematiği ortada. Yeni gelir koymadan, sermaye artışı olmadan, tahvil çıkarmadan çözme şansları yok. Şimdiki gelirlerle nakit akışı çevrilmez.

SPK ESKİ BAŞKANI KARACAN'DAN ÇARPICI ÖNERİ: VARLIK YONETiM SiRKETi KURULMALI

EKONOMI ve spor dünyasının önemli isimlerinden Ali İhsan Karacan, ‘kurtuluş formülü'nü eleştirdi. SPK eski başkanı olan, Digiturk ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin eski yöneticisi Karacan, varlık yönetimi şirketi kurulması gerektiğini vurguladı: “SPK, 4 büyükler hariç diğerlerinin mali tablolarına güvenemez. Kulüplerin borçlarını yapılandıralım derken çok kaygan bir zemin üzerinde konuşuyoruz.”

‘Kulüpler yasası çıkmamalı’

“KULÜPLERIN gelecekteki kurumsal yönetiminin nasıl değişeceğini ve bu paranın nasıl ödeneceğini bilmiyoruz. Gelir- gider dengesi yapılamıyor. Bu, borçların yeniden daha büyüyerek oluşmasına neden olur. Finansal ve kurumsal yönetim yapısı değişmezse ileride sorunlar büyür. Futbolun örgütlenme tarzının yenilenmesi lazım. Bu da siyasetin işi. Kulüpler Yasası'nın artık çıkması lazım.”

Yayıncı para kazanmalı

“NAKLEN yayın ihalesi, bu fiyatlarla devam etmez. İhaleyi alan da bu işten para kazanmalı. Para kazanamazsa bu iş sürdürülemez. Varlık yönetim şirketi kurulması bu soruna çare olabilir. Bu şirkete, kulüplerin banka borçları ve teminatları devrolacak. Tek bir havuzda toplanacak. Bütün paydaşlar, sistemi para kazanılabilir hale getirmeli. Belediyelerle ilişkisi olan spor kulüpleri de ciddi bir problem.”

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