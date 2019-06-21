CANLI YAYIN | Anadolu Efes Fenerbahçe maçı başladı

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko şampiyonluk maçını SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz…

Türkiye Basketbol Ligi'nin iki ezeli ekibinin finaldeki müthiş yarışı sürüyor. Play off final serisi 6. maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i mağlup ederek seride 3-3 eşitliği yakaladı. Uzun yıllar unutulmayacak bir final serisinin ardından bu akşam galip gelen taraf 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

2.PERİYOT OYNANIYOR: 23-26

1.PERİYOT SONUCU: 21-23

Maçta ilk faulü hücum ribaundunda Fenerbahçe aldı. Serbest atışlarda 2 sayı Melli’den geldi.

Anadolu Efes’te ise ilk sayı pota altında Bryant Dunston’dan geldi.

Larkin maça 4 sayı ile başladı. 2’si serbest atıştan… Maça çok iyi başlayan Larkin 12 sayıya ulaştı.

Bryant Dunston ilk çeyrek bitmeden 3 faule ulaştı ve kenara geldi.

İŞTE İLK 5’LER:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan taraftara küfür uyarısı! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelirken maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sarı lacivertli taraftarlara küfür uyarısı geldi. İlgili Haberi Oku

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetiyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda bu akşam saat 20.00’de başlayan Anadolu Efes – Fenerbahçe maçı TRT Spor ve Tivibu Spor’dan naklen yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE TARAFTARLARI SALONDA OLACAK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Tahkim Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarını etkileyecek bir karar geldi. TBF Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidemeyeceği şeklinde verilen cezayı, Tahkim Kurulu erteledi. Fenerbahçe taraftarları, böylece Anadolu Efes ile oynanacak son maça gitmeye hak kazandı. Fenerbahçe Kulübü, alınan kararın ardından biletlerin kısa süre içinde satışa sunulacağını ve bir taraftarın sadece bir bilet alabileceğini duyurdu.

EFES FENERBAHÇE FİNAL SERİSİ MAÇ SONUÇLARI

Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes,

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

6. Maç: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes

Daha önce hiçbir final serisi 7. maça uzamamıştı.

ERGİN ATAMAN, G.SARAYLI TARAFTARLARI MAÇA ÇAĞIRDI

Şampiyonluk maçı öncesi Anadolu Efes’in Antrenörü Ergin Ataman, Galatasaraylı taraftarları maça davet etti. Ataman şu mesajları verdi: “İki takım da birbirine denk. Biz, saha ve seyirci avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz. G.Saray taraftarları, aynen Anadolu Efes taraftarı gibi bütün sezon boyunca bana destek verdiler. Gerek salonda, gerek kamuoyunda…Yarın da (bugün) bu desteği Euroleague’de olduğu gibi hissedeceğim. UltrAslan da, benim Türkiye’de ve Avrupa’da başarılı olmamı gönülden istiyor.”

ALİ KOÇ: ‘OYUNLARA RAĞMEN KAZANACAĞIZ’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbol final maçı hakkında şunları söyledi: “Şampiyon olacağız inşallah. Yapılan tüm oyunlara, provokasyonlara, gerginliğe rağmen Obradovic ve takımımız kupayı getirirse, bizden daha mutlusu olmayacak. Seyirci cezası için TBF’ye başvuru yaptık. Yarın sabah (bugün) belli olacak. Olursa taraftarımızla gideceğiz… Olmazsa yöneticilerimizle birlikte kupayı alıp geleceğiz.”