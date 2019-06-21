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Andy Murray kortlara döndü!
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Andy Murray kortlara döndü!

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, ameliyatından 5 ay sonra katıldığı ilk turnuva Queen's Club'daki çiftler maçını 2-0 kazandı.

21 Haziran 2019 00:24

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, sakatlığı nedeniyle 5 aydır uzak kaldığı tenise döndü.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak’ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın ilk turunda elendiği 14 Ocak’tan beri ilk defa resmi bir maç oynadı. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Queen’s Club Şampiyonası’nda, çiftlerde mücadele eden Murray ile partneri Feliciano Lopez, bir numaralı seribaşı Juan Sebastian Cabal-Robert Farah ikilisini 7-6 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yendi.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon’da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti. 15 Haziran 2019 Çağla Büyükakçay, İspanya`da finale yükseldi Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ITF tarafından düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası`nda teklerde finale çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:24 | 21 Haziran 2019
Andy Murray tenis
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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