Anadolu Efes 9 yıl sonra yine Ergin Ataman’la!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek 4-3 öne geçen Anadolu Efes, 9 yıl sonra şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini özellikle kısa oyuncularının etkili performansıyla 15 sayı farklı yenen lacivert-beyazlılar, şampiyonluğa uzandı.

Son şampiyonluğunu o zamanki adıyla Efes Pilsen olarak 2008-2009 sezonunda alan lacivert-beyazlılar, 9 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

ANADOLU EFES’İN 14. ZAFERİ

Anadolu Efes, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin 53. sezonunda 14. zaferini yaşayan Anadolu Efes, rekoru da elinde bulunduruyor.

ATAMAN 4. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Anadolu Efes’in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes’in başında 2008-2009’dan sonra 2018-2019’da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş’la 2011-2012, Galatasaray’la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.

Ergin Ataman final maçında oturduğu yerden kalkmadı! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi final maçını 89-74 kazanan Anadolu Efes şampiyonluğa ulaşan taraf olurken Başantrenör Ergin Ataman`ın karşılaşma sonuna kadar oturduğu sandalyeden kalkmaması dikkatlerden kaçmadı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic`i tebrik eden Ataman doğruca soyunmda odasına gitti İlgili Haberi Oku