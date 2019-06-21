Alper Yılmaz’dan Shane Larkin ve bütçe açıklaması!

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, kazandıkları şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımın gelecek yıl oluşturulacak bütçesi hakkında konuşan Yılmaz, final maçının MVP’si Shane Larkin’in geleceğini de değerlendirdi.

Alper Yılmaz’ın Fenerbahçe Beko maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde;

”FENERBAHÇE’Yİ TEBRİK EDİYORUM, EN İYİLERDEN…”

Gerçekten çok uzun bir sezondu. 83. maçımızı oynadık. Rakibimizle 14 kere karşılaştık. Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesi. Fenerbahçe Beko’yu da çok tebrik ediyorum. Tüm oyuncular çok iyi mücadele etti.

Beklediğimiz bir şampiyonluğu, böyle bir sezon sonunda kazanmak mutluluk verici. Yarından itibaren önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Kim kazanırsa hak etmiş olacaktı. Biz kazandık.

”EFES, HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLER”

Anadolu Efes kurulduğundan beri Türkiye’de şampiyonluğu hedeflemiştir. En çok final oynayan ve kazanan takımdır. Geçen sezon yarı finalde elenmenin burukluğu vardı. Bu sezon şampiyonluk beklentimiz vardı.

”TAKIMIN YÜZDE 80-90’INI KORUYACAĞIZ! LARKIN…”

Shane Larkin’i ben de merakla bekliyorum. Takımın yüzde 80-90’ını koruyacağız. İyi geçen sezondan sonra maliyetler yükseliyor. Yönetim kurulumuz bize gerekli desteği veriyor. Shane’in de Türkiye’de kalmayı istemesi lazım. ”BÜTÇE BÜYÜTMEYİ İSTEMEYİZ”

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılardan ötürü bütçe büyütmeyi isteyemeyiz. Bu sene 4 final oynadık, 2’sini kazandık, 2’sini kaybettik. Gelecek sezon 4’te 4 yapmayı hedefliyoruz.