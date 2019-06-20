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Yıl sonu gösterisinde ‘Evet’ dediler
Diğer Sporlar

Yıl sonu gösterisinde ‘Evet’ dediler

Spor Kulübü kurucusu Serpil Akbaş, kulübün antrenörü Şükrü Baldemir ile dünya evine girdi. Yıl sonu programında gerçekleşen nikah töreni, konuklar için sürpriz oldu.

20 Haziran 2019 13:35

Başarı Spor Kulübü yıl sonu gösterisini Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, konuklar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kulübün kurucusu Serpil Akbaş ile antrenör Şükrü Baldemir, yüzlerce konuk önünde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahlarına tüm velilerin ve öğrencilerin şahit olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Akbaş, “Bu özel ve mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi memuru Mehmet Çelikel'in kıydığı nikâhta, şahitlikleri Gülsüm Görgülü ve Serkan Karginer yaptı. 800 davetlinin tanıklığında ‘evet' diyen çift, ilk dansını da sahnede yaptı. Nikâh merasiminin ardından 3 yaşından 60 yaşına kadar 160 öğrencinin hazırladığı jimnastik, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, dans ve halk oyunu gösterileri ilgiyle izlendi.

Son güncelleme 13:35 | 20 Haziran 2019
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