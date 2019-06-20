WinWin, Acun Ilıcalı’nın sunumu ile TV8’de! Fener Ol kampanyası nasıl destek olunur?

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelen Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin bu akşam yeniden gerçekleştirilecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftalara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsıtlar sunulacak. Peki, Fener Ol nedir? Projeye nasıl destek olunur? İşte ‘Fener Ol’ kampanyasının detayları…

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907'ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL'lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.