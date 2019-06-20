SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri: Meral Akşener’den Erdoğan’a özür tepkisi!
WinWin, Acun Ilıcalı’nın sunumu ile TV8’de! Fener Ol kampanyası nasıl destek olunur?
Fenerbahçe

WinWin, Acun Ilıcalı’nın sunumu ile TV8’de! Fener Ol kampanyası nasıl destek olunur?

Fenerbahçe tarafından borçlarının önüne geçebilmek için taraftar desteği ile başlatılan Fener Ol kampanyası, Acun Ilıcalı'nın sunacağı WinWin programı ile yeniden merak konusu oldu. Peki, Fener Ol projesi nedir? Fener Ol nasıl destek olunur?

20 Haziran 2019 16:28

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı’nın sunumu ile ekranlara gelen Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin bu akşam yeniden gerçekleştirilecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftalara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsıtlar sunulacak. Peki, Fener Ol nedir? Projeye nasıl destek olunur? İşte ‘Fener Ol’ kampanyasının detayları…

FENER OL NEDİR?

Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907'ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL'lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.

Son güncelleme 16:28 | 20 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR