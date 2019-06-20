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Transfer Haberleri

Welbeck’in menajerinden Türkiye açıklaması: Kimseyle görüşmedik

Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülen Danny Welbeck için Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri Serhat Altıncı, “Yurt içi ve yurt dışı birçok teklif var ama ülkemizden henüz bir takımla masaya oturup görüşmedik” dedi.

20 Haziran 2019 12:52

Adı son günlerde Galatasaray başta olmak üzere Türk kulüpleri ile anılan Danny Welbeck'in menajeri Serhat Altıncı, İHA'ya açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddialarına açıklık getiren Altıncı, Türkiye'de bir takımla henüz görüşme sağlamadıklarını belirterek, “Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşme sağlamadık.

Elimizde yurt içi ve yurt dışı birçok takımın talebinin olmasının yanında, elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz” diye konuştu. Bonservisi elinde bulunan Welbeck, sağ-sol kanatın yanı sıra santrforda da forma giyebiliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal’de 14 maça çıkıp 5 gol 1 de asist yaptı.

Son güncelleme 13:00 | 20 Haziran 2019
transfer türkiye Welbeck
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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