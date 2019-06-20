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Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 2020 sezonu başlangıç tarihi…
Futbol

Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019 2020 sezonu başlangıç tarihi…

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren sezonun ardından taraftarlar gözlerini gelecek sezona çevirdi. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere taraftarlar yeni sezon maçları için sabırsızlanıyorlar. TFF 2019-2020 sezonu başlangıç zamanını açıklandı. Peki; Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

20 Haziran 2019 09:06

Süper Lig’de sona eren sezon ardınan 2019 – 2020 sezonu Süper Lig ne zaman başlayacak merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerinde başlayan transfer sezonu ardından takımlarından transfer bekleyen taraftarlar bir yandan da maçların bir an önce başlamasını istiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu ne zaman?

SÜPER LİG’DE YENİ SEZON NE ZAMAN?

TFF'nin aldığı karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig’de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Son güncelleme 09:06 | 20 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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