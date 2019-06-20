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Srna’dan yeşil sahalara veda
Dünyadan Futbol

Srna’dan yeşil sahalara veda

Hırvatistan Milli Takımı'nda en fazla görev alan futbolcu rekorunun sahibi Darijo Srna, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını duyurdu.

20 Haziran 2019 16:26

Son olarak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari’de forma giyen Hırvat futbolcu Darijo Srna, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, Cagliari taraftarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, “Futboldaki yolculuğumun sonuna geldim. Gurur duyduğum bir kariyeri noktalıyorum” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Milli Takımı’nda 134 karşılaşmada forma giyerek en fazla görev alan oyuncu rekorunu elinde tutan Darijo Srna, kulüp kariyerinde ise Cagliari’nin yanı sıra Hırvatistan’ın Hajduk Split ve Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımlarında oynadı. Kariyerinin 15 yılını geçirdiği Shakhtar Donetsk’te 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bir kez UEFA Kupası’nı kaldıran Hırvat sağ bek, Ukrayna temsilcisinde 493 karşılaşmada 45 kez ağları sarstı.

Son güncelleme 16:26 | 20 Haziran 2019
darijo srna hırvatistan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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