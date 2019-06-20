Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Umut Meraş sesleri (20 Haziran)

Adriano’nun ayrılmasının ardından sol bek bölgesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor’un milli oyuncusu Umut Meraş’ı gündemine aldı. Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş ile her konuda anlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş kulübüyle Umut Meraş her konuda anlaştı. Siyah beyazlılar, 20 Haziran 2019 Perşembe günü Bursaspor ile son bir görüşme gerçekleştirerek detayları konuşacak. Bu görüşmede de herhangi bir pürüz çıkmaması bekleniyor.

Bu sezon Bursaspor ile 27 maça çıkan Umut Meraş, 2 gol kaydetti.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Umut Meraş, Şehremini altyapısında başladığı futbol hayatında daha sonra sırasıyla Sarıyer, Yeşilköy ve Boluspor altyapılarında forma giydi.

2014 yılında Boluspor’da as takıma yükselen Umut, 2015-16 sezonu itibarıyla düzenli olarak forma giymeye başladı ancak daha sonra diz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

2017-18 sezonunda Boluspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takımının sezonu 3. sırada tamamlamasında önemli rol oynadı.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla A Milli Takıma da çağrılan Umut Meraş, milli forma altındaki ilk sınavını ise 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oynanan özel maçta verdi.