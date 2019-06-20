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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Umut Meraş sesleri (20 Haziran)
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Umut Meraş sesleri (20 Haziran)

Beşiktaş, Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş'ı transfer etmek istiyor. Başarılı sol bek için klubü ile görüşecek olan BJK'de oyuncunun da transfere sıcak bakıyor olması elini güçlendiriyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

20 Haziran 2019 11:04

Adriano’nun ayrılmasının ardından sol bek bölgesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor’un milli oyuncusu Umut Meraş’ı gündemine aldı. Beşiktaş Kulübü, Umut Meraş ile her konuda anlaştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş kulübüyle Umut Meraş her konuda anlaştı. Siyah beyazlılar, 20 Haziran 2019 Perşembe günü Bursaspor ile son bir görüşme gerçekleştirerek detayları konuşacak. Bu görüşmede de herhangi bir pürüz çıkmaması bekleniyor.

Bu sezon Bursaspor ile 27 maça çıkan Umut Meraş, 2 gol kaydetti.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

20 Aralık 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Umut Meraş, Şehremini altyapısında başladığı futbol hayatında daha sonra sırasıyla Sarıyer, Yeşilköy ve Boluspor altyapılarında forma giydi.

2014 yılında Boluspor’da as takıma yükselen Umut, 2015-16 sezonu itibarıyla düzenli olarak forma giymeye başladı ancak daha sonra diz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

2017-18 sezonunda Boluspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takımının sezonu 3. sırada tamamlamasında önemli rol oynadı.

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılsa da 265 bin euro karşılığında Bursaspor’a transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalayan Umut, Süper Lig kariyerindeki ilk sezonunda 27 lig maçına çıktı ve 2 gole imza attı.

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla A Milli Takıma da çağrılan Umut Meraş, milli forma altındaki ilk sınavını ise 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oynanan özel maçta verdi.

Son güncelleme 11:04 | 20 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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