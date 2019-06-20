SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika haberleri: Meral Akşener’den Erdoğan’a özür tepkisi!
Son dakika! Medipol Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’a veda!
Transfer Haberleri

Son dakika! Medipol Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’a veda!

Son dakika transfer haberi! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

20 Haziran 2019 19:00

Medipol Başakşehir’de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor’a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

2016-2017 sezonunun devre arasında Medipol Başakşehir’le imza atan Adebayor, turuncu-lacivertlilerle 76 resmi maça çıktı ve 28 gol ve 8 asist kaydetti. Geçen sezon daha az forma şansı bulan yıldız golcü 24 resmi maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.

Kulüp ayrıca devre arasında kadroya katılan ancak beklenen katkıyı veremeyen Serdar Taşçı ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

20 Haziran 2019 Afrika Kupası başlıyor! Süper Lig futbolcuları... Yaklaşık bir ay sürecek futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası`nda ilk maç, ev sahibi Mısır ile Zimbabve arasında yarın oynanacak. Liverpool`un yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez, turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig`de forma giyen Diagne, Feghouli, Belhanda, Luyindama, Trezeguet ve Ekuban gibi birçok önemli oyuncu, turnuvada boy gösterecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:09 | 20 Haziran 2019
Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR