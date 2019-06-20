Son dakika! Medipol Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’a veda!

Medipol Başakşehir’de Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor’a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

2016-2017 sezonunun devre arasında Medipol Başakşehir’le imza atan Adebayor, turuncu-lacivertlilerle 76 resmi maça çıktı ve 28 gol ve 8 asist kaydetti. Geçen sezon daha az forma şansı bulan yıldız golcü 24 resmi maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.

Medipol Başakşehir, Adebayor ile yolların ayrıldığını açıkladıpic.twitter.com/5lxTBah5Fr — SKOR (@SozcuSkor) 20 Haziran 2019

Kulüp ayrıca devre arasında kadroya katılan ancak beklenen katkıyı veremeyen Serdar Taşçı ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Sözleşmesi sona eren Serdar Taşçı’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/FAWe4JnxZj — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Haziran 2019

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