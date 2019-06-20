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Son dakika! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı
Fenerbahçe

Son dakika! Fenerbahçe Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 20 Haziran 2019 17:31

Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadroda mutlaka olmasını istediği Roma’nın tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov ile anlaşmaya vardı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler Sırp futbolcu Kolarov’u İstanbul’a davet etti…

Bu sabah saat 10.30’da İstanbul’a gelerek Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren Kolarov, sarı lacivertlilerin 2+1 yıllık teklifini kabul etti. Roma ile 1 sezon daha sözleşmesi olan Sırp futbolcunun bonservisi için henüz net bir rakam belirtilmiyor.

Roma’da geçen sezon 43 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 9 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Son güncelleme 18:47 | 20 Haziran 2019
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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