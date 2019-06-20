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Son dakika! Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı!
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Bursaspor forması giyen 23 yaşındaki genç sol bek Umut Meraş'ın transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Bursaspor'a 13 milyon TL bonservis bedeli, Umut'a ise yıllık 450 bin Euro garanti ücret ödemesi bekleniyor.

20 Haziran 2019 21:11

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta yönetim, Adriano’dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Bir süredir Bursaspor yönetimi ile 23 yaşındaki genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek. Umut Meraş, Bursaspor’da geçen sezon 27 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti. 20 Haziran 2019 Beşiktaş`ta yeni sezon kadrosuna sınırlama! Teknik Direktör Abdullah Avcı ile beraber yeni sezonun takımını oluşturmaya çalışan Beşiktaş`ta yönetim takıma önemli oranda sınırlama getirmeyi düşünüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:11 | 20 Haziran 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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