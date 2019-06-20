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Son dakik transfer haberleri: Galatasaray Lewis Holtby için ezeli rakibi ile yarışıyor!
Galatasaray

Son dakik transfer haberleri: Galatasaray Lewis Holtby için ezeli rakibi ile yarışıyor!

Transfer sezonunda sık sık aynı isimler üzerinde nabız yoklayan Fenerbahçe ve Galatasaray Lewis Holtby için karşı karşıya geldi. Avrupa'dan da birçok kulübün ilgilendiği Holtby için Galatasaray menejerlerle görüşmelerini sürdürüyor. İşte 20 Haziran Galatasaray transfer haberleri...

20 Haziran 2019 10:06

Hamburg ile sözleşmesinin sonuna gelen Lewis Holtby, Süper Lig’in yolunu tutabilir. Alman oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Bonservisinin elinde olması transferi cazip hale getiriyor. İşte son dakika transfer haberleri…

GALATASARAY’IN YANI SIRA FENERBAHÇE DE TALİP

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’in Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile yollarını ayrıldığını duyuran Lewis Holtby için yarıştığını yazdı.

Haberde 28 yaşındaki 10 numarayla Cim Bom ve Sarı Kanarya’nın yanı sıra Chicago Fire, Cardiff City ve PAOK’un da ilgilendiği ifade edildi. Bonservisi elinde olan Alman futbolcu, Hamburg’un geride kalan sezonun 31’inci haftasında Union Berlin’le oynayacağı maç için Berlin’e gitmeyi reddetmiş ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Merkez orta sahada görev alan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon forma giydiği 31 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

Son güncelleme 10:06 | 20 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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