Son dakik transfer haberleri: Galatasaray Lewis Holtby için ezeli rakibi ile yarışıyor!

Hamburg ile sözleşmesinin sonuna gelen Lewis Holtby, Süper Lig’in yolunu tutabilir. Alman oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Bonservisinin elinde olması transferi cazip hale getiriyor. İşte son dakika transfer haberleri…

GALATASARAY’IN YANI SIRA FENERBAHÇE DE TALİP

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild’in Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile yollarını ayrıldığını duyuran Lewis Holtby için yarıştığını yazdı.

Haberde 28 yaşındaki 10 numarayla Cim Bom ve Sarı Kanarya’nın yanı sıra Chicago Fire, Cardiff City ve PAOK’un da ilgilendiği ifade edildi. Bonservisi elinde olan Alman futbolcu, Hamburg’un geride kalan sezonun 31’inci haftasında Union Berlin’le oynayacağı maç için Berlin’e gitmeyi reddetmiş ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Merkez orta sahada görev alan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon forma giydiği 31 maçta 5 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.