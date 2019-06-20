Şampiyonluk son maça kaldı! Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko play off final serisi yedinci maçı ile devam ediyor. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 3-3 beraberlik bulunuyor. 2018-2019 sezonunun şampiyonu Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç ile belli olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, 21 Haziran Cuma Anadolu Efes’e konuk olacak. Sinan Erdem Salonu’ndaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

FİNAL SERİSİ MAÇ SONUÇLARI

Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

6. Maç: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes