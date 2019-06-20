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Menemen Belediyespor’da Ramazan Kurşunlu dönemi
TFF 1.Lig

Menemen Belediyespor’da Ramazan Kurşunlu dönemi

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibinde teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu getirildi.

20 Haziran 2019 13:15

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ramazan Kurşunlu, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Bugünden itibaren Menemen Belediyespor’un başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını kaydeden Kurşunlu, “Başarılı olmak için çok çalışmamız lazım.” dedi.

Futbolculuk kariyerinde Altay, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor’da kaleci olarak forma giyen 38 yaşındaki Ramazan Kurşunlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor’da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Son güncelleme 13:15 | 20 Haziran 2019
Menemen Belediyespor Ramazan Kurşunlu Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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