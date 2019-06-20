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Mehmet Yozgatlı gitti Tolga Doğantez geldi
Spor Toto 2. Lig

Mehmet Yozgatlı gitti Tolga Doğantez geldi

Uşakspor, Mehmet Yozgatlı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tolga Doğantez'i getirdi.

20 Haziran 2019 13:41

TFF 2’nci Lig takımlarından Uşakspor’da Mehmet Yozgatlı’nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez’le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor’da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önce Hacettepespor, Aydınspor 1923 ve Bucaspor kulüplerinde görev aldı.

İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.

Son güncelleme 13:41 | 20 Haziran 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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