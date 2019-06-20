Mehmet Yozgatlı gitti Tolga Doğantez geldi

TFF 2’nci Lig takımlarından Uşakspor’da Mehmet Yozgatlı’nın yerine teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’in getirildiği öğrenildi. Yeni sezonda isim değişikliğine gidecek Uşak ekibinin Doğantez’le prensipte anlaştığı belirtildi. Uşakspor’da yeni yönetim belirlendikten sonra genç teknik adam resmi sözleşme imzalayacak. Doğantez daha önce Hacettepespor, Aydınspor 1923 ve Bucaspor kulüplerinde görev aldı.

İç transferde ön görüşmeleri yapan ve dış transfer listesini belirleyen kırmızı-siyahlılarda bütçenin geçen sezona göre daralacağı öğrenildi.