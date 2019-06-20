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İtalyanlardan flaş Merih Demiral iddiası! İmza an meselesi…
Transfer Haberleri

İtalyanlardan flaş Merih Demiral iddiası! İmza an meselesi…

İtalyan medyası teknik direktörülüğü Maurizio Sarri'nin getirildiği İtalyan devi Juventus'un ile Merih Demiral'ı sağlık kontrolünden geçirdiğini ve imzanın an meselesi olduğunu iddia etti.

20 Haziran 2019 07:46

Yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile sezona girecek Juventus’ta transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında Alanyaspor’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo’ya transfer olan ve gösterdiği performans ile Juventus’un dikkatini çeken Merih Demiral için sıcak gelişme yaşandı.

Football Italia’nın haberine göre; Juventus, milli futbolcuyu sağlık kontrolüne soktu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Juventus, Merih’i resmen açıklayabilir.

Juventus’un Sassuolo’ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Merih, bu sezon Serie A’da çıktığı 14 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve takip eden süreçte Alcanense, Sporting Lizbon, Aytemiz Alanyaspor ve Sassuolo’da forma giydi.

20 Haziran 2019 Emiliano Sala`nın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala`nın ölümüyle ilgili İngiltere`de bir kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dedektif Simon Huxter, Araştırmalar sonucu gözaltına aldığımız kişiye sorularımızı sorduk ve sonrasında serbest bıraktık dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:03 | 20 Haziran 2019
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