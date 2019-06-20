İtalyanlardan flaş Merih Demiral iddiası! İmza an meselesi…

Yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile sezona girecek Juventus’ta transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında Alanyaspor’dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo’ya transfer olan ve gösterdiği performans ile Juventus’un dikkatini çeken Merih Demiral için sıcak gelişme yaşandı.
Football Italia’nın haberine göre; Juventus, milli futbolcuyu sağlık kontrolüne soktu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Juventus, Merih’i resmen açıklayabilir.
Juventus’un Sassuolo’ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Merih, bu sezon Serie A’da çıktığı 14 maçta 2 gol attı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve takip eden süreçte Alcanense, Sporting Lizbon, Aytemiz Alanyaspor ve Sassuolo’da forma giydi.