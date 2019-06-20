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Göztepe Murat Paluli’yi transfer etti
Transfer Haberleri

Göztepe Murat Paluli’yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'un sağ beki Murat Paluli ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

20 Haziran 2019 13:42

Hatayspor’da 35 resmi maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı. Profesyonel kariyerine İskenderun Demir Çelikspor’da başlayan Murat, Körfez İskenderunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formalarını terletti.

Akhisarsporlu stoper Caner Osmanpaşa’yla da prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, yerli oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Caner ve Murat transferlerinde mutlu sona çok yaklaşan Göztepe’nin Yeni Malatyaspor’dan sol kanat Adem Büyük’le de anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Adem’in İzmir’de olduğu ve yönetimle görüşüp transferin resmileşeceği bildirildi. Göztepe, Erzurumsporlu Emrah Başsan’la da görüşüp oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirecek.

Son güncelleme 13:42 | 20 Haziran 2019
göztepe Murat Paluli transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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