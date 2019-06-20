Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı. Ankaragücü’nden ayrılan Mustafa Kaplan, bir diğer Ankara ekibi Gençlerbirliği ile 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Gençlerbirliği’nin resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı. Kaplan ve ekibine “hoş geldin” diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”