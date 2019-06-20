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Gençlerbirliği

Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'ı resmen açıkladı. Mustafa Kaplan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nin ezeli rakibi Ankaragücü'nü çalıştırıyordu.

20 Haziran 2019 11:30

Gençlerbirliği, hafta içi anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı. Ankaragücü’nden ayrılan Mustafa Kaplan, bir diğer Ankara ekibi Gençlerbirliği ile 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Gençlerbirliği’nin resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yönetim Kurulumuz adına Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktör Mustafa Kaplan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kaplan ile bir yıllık anlaşma konusunda mutabakata varıldı. Kaplan ve ekibine “hoş geldin” diyor; anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Son güncelleme 13:00 | 20 Haziran 2019
ankaragücü Gençlerbirliği mustafa kaplan
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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