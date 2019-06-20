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Gazişehir Gaziantep taraftarından, Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucu ve açlık grevi çağrısı
Futbol

Gazişehir Gaziantep taraftarından, Başkan Adil Sani Konukoğlu için ölüm orucu ve açlık grevi çağrısı

Gazişehir Gaziantep’in taraftarları bir araya gelerek, görevi bırakacağı iddia edilen başkan Adil Sani Konukoğlu’na "Bizi bırakma" çağrısı yaptı. Taraftarlar başkanın görevi bırakması halinde ise ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladı.

20 Haziran 2019 07:22

Gaziantep'te iki yıldır Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını yapan Adil Sani Konukoğlu'nun görevi bırakacağına yönelik iddialar taraftarları ayağa kaldırdı.

Kentteki taraftalar derneği binasında bir araya gelen taraftarlar Adil Sani Konukoğlu'nun görevi bırakması halinde açlık grevine ve ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep kentinin Gaziantepspor'un yıllardır toparlanamamasının ardından futbolda kaybettiği heyecanı Adil Sani Konukoğlu sayesinde Gazişehir Gaziantep ile yakaladığını vurguladı.

Gaziantep kentinin Konukoğlu ile iki yıl aradan sonra tekrar süper lige döndüğünü belirten Gazişehir Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Turan, Ömer Faruk Toycu, Esat Yetmez, Reşit Ceylan, Mahmut Çağdaş, Mesut Çamurcu ve Nihat Balyemez, “Öncelikle biz Adil başkana şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bir Gaziantepli olarak bu takıma, bu şehre sahip çıktı. Geçen sene Bursa'da finali kaybettiğimizde kendisi bizi teselli etmiş ‘Seneye Süper Lig’e çıkarız’ demişti. Kendisi de elini ve gövdesini her şeyiyle taşın altına koydu ve sonunda takımımız Süper Lig’e çıktı. O yüzden şu an çok mutluyuz. Ama son günlerde Adil başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağına dair söylentiler çok çıktı. Biz başkanımızı kolay bulmadık. Biz başkanımıza yalvarıyoruz. Bizi bırakmasın. Biz onun bizi bırakmaması için açlık grevine de ölüm orucuna da başlarız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 07:22 | 20 Haziran 2019
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