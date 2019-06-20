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Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı
Diğer Sporlar

Filenin Sultanları 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5. haftanın 3. gün mücadelesinde Filenin Sultanları, Brezilya’yı 3-2 mağlup etti. Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren Ay-Yıldızlılar, Çin’de düzenlenecek olan 6’lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

20 Haziran 2019 22:13

Ankara TVF Başkent Voleybol salonunda oynanan 5. haftanın son gününde Milliler, rakibi Brezilya'ya karşısında 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14'lük setlerle üstünlük kurarak 3-2 galip gelmesini bildi.

Grup aşamasını ilk 6 içerisinde bitiren Filenin Sultanları, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek olan 6'lı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Ankara TVF Başkent Voleybol

Hakemler: Mohammad Shahmiri, Mario Bernaola Sanchez

Türkiye: Ezgi, Meliha, Aslı, Meryem, Ebrar, Zehra, Gözde, Cansu, Fatma, Şeyma, Buse, Simge (L) (Aylin)

Brezilya: Carneiro, Braga Guimares, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa, Nobre Cardoso, Ratzke, Lemes, Francisco, Geraldo, Araujo, Henrique (L), (Araujo)

Setler: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14

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Son güncelleme 22:13 | 20 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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