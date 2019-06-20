Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Dino Arslanagic atağı! (20 Haziran)

Taraftarlar sabırsızlıkla klüpten gelecek transfer haberleri için beklerken Fenerbahçe sürpriz bir isim için atağa kalktı. Belçika Ligi’nde Antwerp forması giyen stoper Dino Arslanagic’in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. İşte son dakika transfer haberleri…

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HAMLESİ

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Belçika Ligi’nde Antwerp forması giyen stoper Dino Arslanagic ile anlaştı.

Belçika basınından Gazet Van Antwerpen’in haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşme konusunda Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

Bosna-Hersek asıllı Belçikalı stoper, bu sezon Antwerp ile 37 maçta forma giydi.

DİNO ARSLANAGİC KİMDİR?

24 Nisan 1993 yılında Belçika’da dünyaya gelen Dino Arslanagic stoper mevkinde forma giymektedir.

Bosna Hersek kökenli olan 26 yaşındaki oyuncu Belçika Milli Takımı’nı seçmiştir. Belçika U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarında forma giymesine rağmen henüz A Milli Takım’da oynayamadı.

Mouscron’da futbola başlayan Arslanagic daha sonra Lille’e ve oradan da Standard Liege’e transfer oldu.

2012 yılında 19 yaşındayken Standard Liege gençlik akademisinde ilk resmi maçına çıkmıştır.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Belçikalı futbolcu, Belçika Ligi’nde şimdiye kadar 106 maçta forma giydi, 6 gol attı, 2 asist yaptı.

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