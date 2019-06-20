Fenerbahçe’de kombine fiyatlarına isyan, Ali Koç ve yönetime tepki! Kulüpten açıklama geldi…

Geçen sezon kötü günler geçirmesine rağmen dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe’de yeni sezon kombine fiyatları taraftarların isyan etmesine neden oldu. Fenerbahçe konuyla ilgili olarak resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 39 bin 226 adet kombine satarken Ülker Stadı’nda oynanan maçlarda ortalama 29 bin 429 seyirci karşısında sahaya çıktı.

Küme düşme potasına kadar gerilemesine rağmen sezonu 6. sırada bitiren ancak Avrupa vizesi alamayan sarı lacivertlilerde yeni sezonun kombine fiyatlarına yapılan zamlar olay yarattı.

Zamların yanı sıra taksitle kombine alımına yüzde 8 vade farkı konulması ve kombine devir sınırlamasının 6 maça düşürülmesi de taraftar gruplarının şikayetleri arasında yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın daha ucuz fiyattan kombine satması da Fenerbahçeli taraftarların yönetime olan tepkilerine neden oldu.

Öte yandan ‘Fener Ol’ kampanyasına da milyonlarca lira bağış yapan taraftarlar, kombinelere yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.

Fenerbahçe yönetimi yaşananların üzerine bir açıklama yayınlarken “Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kombine devir kısıtlaması kuralından vazgeçildiği belirtildi.

Başkan Ali Koç’un büyük destek verdiği 1907 UNIFEB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm olumsuzluklara ve başarısızlıklara rağmen sezon boyunca cefasına ortak olduğumuz, kötü gününde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuz, iftiralara ve operasyonlara karşı arkasında ve dimdik ayakta durduğumuz, cefasına seyirci değil, sevdalı olduğumuz; Fakat her şeye rağmen kusurlu bir devir sistemi ve fahiş kombine zamlarıyla ödüllendirildiğimiz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe tribünlerinin önde gelen gruplarından 1907 Gençlik de yaptığı duyuruda “Yönetimimizi açıkladıkları kombine kart fiyatlarını tekrar gözden geçirmeye davet ediyor, konuyla ilgili gerekeni yapacaklarına inanıyoruz” denildi.

Bazı taraftarlar da stadın yanına “Müşteri değiliz, taraftarız biz” pankartı açarak kombine fiyatlarını protesto etti

Yeni sezon kombineleriyle ilgili yönetimimize çağrımızdır. pic.twitter.com/7NSp1DqmCK — 1907 Gençlik (@1907Genclik) 19 Haziran 2019

Sarı lacivertli kulüp ayrıca 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz’dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceğini belirtti.

İşte Fenerbahçe’nin geçen sezonki kombine fiyatları ile yeni sezon kombine fiyatları;

FENERBAHÇE’DEN KOMBİNEYE YAPILAN ZAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Kombine fiyatlarına gösterilen tepkinin ardından Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı;

“2019-2020 futbol sezonu kombine kart satışları açıklamamız sonrasında kamuoyunda yer alan bazı konulara açıklık getirmek gereğini duyuyoruz. Sezonluk kombine kart satışlarında geçerli olacak yeni kombine fiyatlarına bir önceki yıla oranla %15 oranında zam yapılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki zam oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulumuz gerekli tüm çalışmaları titizlikle yaparken tüm belirleyici unsurları en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür. Bu doğrultuda yeni kombine fiyatlarının açıklanmasında kulübümüzün içerisinde bulunduğu mali darboğaz, enflasyon oranları, dövizdeki yüksek kur artışları etkileyici unsur olmuştur. Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz. Fenerbahçemize her konuda koşulsuz desteğini esirgemeyen değerli taraftarlarımızın, yapılan fiyat değişikliğini yukarıda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde değerlendirmesini ve anlayışla karşılamasını rica ederiz. Taraftarlarımız nezdinde açıklığı kavuşması gereken bir diğer husus ise, kombine devir hakkı sınırlaması kuralına ilişkindir. Kulübümüze sezon boyunca karaborsa bilet satışı ile ilgili binlerce şikayet ulaşmış olup, bu konuyla yeni sezonda daha aktif mücadele edilmesi yönünde görüşler bildirilmiştir. Uygulamaya konulan kombine devri kısıtlaması kuralı diğer kulüplerde yürürlükte olan şekliyle karaborsa ile mücadele etme kapsamında alınmıştır. Ancak tarafımıza ulaşan yoğun talep ve ricalar üzerine bu kuraldan 2019-2020 sezonu için vazgeçilmiştir. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

Taraftarlarımıza kombine kartlar hakkında bilgilendirme — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19 Haziran 2019

Fenerbahçe kombine fiyatları belli oldu! Sarı-lacivertli futbol takımının 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için kombine kartlar eski hak sahipleri için 20 Haziran`da satışa çıkacak, genel satış ise 12 Temmuz`da başlayacak İlgili Haberi Oku