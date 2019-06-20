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Fenerbahçe camiası yeniden Win Win gecesi ile bir araya geldi! Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Mesut Özil diyaloğu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe camiası yeniden Win Win gecesi ile bir araya geldi! Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Mesut Özil diyaloğu!

Fenerbahçe camiası, Win Win yayınıyla yeniden bir araya geldi. Fener Ol kampanyasının bir ayağı olan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda Ali Koç da yer aldı. Ilıcalı, Win Win kapsamında verilecek ödüllerin cumartesi akşamı FBTV'de gerçekleştirilecek çekilişle sahiplerini bulacağını açıkladı. Ilıcalı aynı zamanda Fenerbahçe taraftarını TV8 Stüdyoları'na davet etti. Yayında Ali Koç ve Acun Ilıcalı arasında ilginç bir Mesut Özil diyalogu yaşandı!

20 Haziran 2019 22:53

Fenerbahçe camiası TV8’de canlı yayınlanan Win Win gecesi ile bir araya geldi. Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol’ adlı destek kampanyasının bir ayağı olan ve Acun Ilıcalı’nın organizasyonunu üstlendiği Win Win gecesinde bu programın sloganı ise Fenerbahçe taraftarından ilham alınan “Yüklen” oldu. Ali Koç yayında transfer müjdesi verdi: “Bugünden kapanışa kadar atılacak SMS sayısını ikiyle çarpalım. Bu sayıyı yönetim olarak biz ekleyeceğiz ve bir transferde kullanacağız. Güzel isimler yolda.”

Daha önce Beyazıt Öztürk’ün, Cem Yılmaz’ın ve daha birçok Fenerbahçeli ünlü simanın katılımıyla oldukça ciddi rakamlara ulaşılan kampanyanın yeni yayınında Acun Ilıcalı, iki gün sonra cumartesi akşamı FBTV’de yapıalacak çekilişle ödüllerin sahiplerinin açıklanacağını ifade etti. Ilıcalı ayrıca Fenerbahçe taraftarlarını TV8 Stüdyoları’na davet etti.

‘Tüm provokasyonlara rağmen…’

Programda açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Yapılan tüm provakasyonlara rağmen inşallah yarın basketbol takımımız şampiyon olacak” dedi. Ali Koç aynı zamanda final serisinin son maçına Fenerbahçe taraftarının alınmaması yönünde verilen karara karşı girişimde bulunduklarını ve sonucun maçın oynanacağı 21 Haziran Cuma sabahı TBF tarafından açıklanacağını belirtti: “Zor bir maç. Seyirci cezasıyla ilgili TBF’ye başvuru yaptık bugün. Yarın sabah sonuç bekliyoruz. İnşallah lehimize bir sonuç olur. Olursa taraftarımızla gideceğiz. Olmazsa bir avuç Fenerbahçeli yöneticimizle birlikte o kupayı alıp geleceğiz inşallah.” Mesut diyalogu!

Yayının ilerleyen bölümlerinde Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında bir Mesut Özil diyalogu yaşandı. Acun Ilıcalı’nın “Anladığım kadarıyla (Mesut Özil) bir gün Fenerbahçe forması giyecek” yorumu üzerine Ali Koç “Mesut’u yayına bağla da iki sene sonrası için anlaşalım” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu’na davet!

Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye muhtemel transferi hakkında da bir konuşma geçti. Acun Ilıcalı, “Emre Belözoğlu’nu cumartesi günü yayına bekliyoruz başkanım” derken Ali Koç, “Bu akşam sayende 3 transfer oldu. Mesut Özil, Emre Belözoğlu ve Tolgahan’ın (Sayışman) getireceği yıldız. Bitti transferler!” diye konuştu.

İşte ödüllerin bazıları:

Ülker Stadı ve Ülker Arena'da maç izleme

Zeljko Obradovic ve Ersun Yanal ile yemek yeme

10 çifte ABD seyahati

20 kişiye Alex de Souza ile yemek yeme

20 araba

5 ev

50 Alex imzalı forma

Futbol takımı ile yemek yeme

Futbol ve basketbol takımlarıyla bir araya gelme

Ali Koç ile maç seyretme

Özel bir gününde istediğin bir sporcu ile bir araya gelme

Cem Yılmaz'ın özel gösterisine katılma

Ali Koç'un nikah şahitliği yapması

Fenerbahçe Futbol A Takımı'yla maç yapma şansı

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Son güncelleme 01:03 | 21 Haziran 2019
Fener Ol Fenerbahçe Win Win
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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