Fenerbahçe Beko’da Obradovic rekor peşinde!

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp koç, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı koç konumunda.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ve Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli koç aynı zamanda ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez bunu başararak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.

Öte yandan Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde Oktay Mahmuti'ye ait olan en fazla üst üste (4 kez) şampiyon olan koç rekorunu egale edecek.