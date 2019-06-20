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Fenerbahçe Beko’da Obradovic rekor peşinde!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko’da Obradovic rekor peşinde!

Fenerbahçe Beko‘nun efsane koçu Zeljko Obradovic yarın takımını şampiyonluğa ulaştırması halinde Türk basketbolu açısından önemli bir eşiği de geçmiş olacak.

20 Haziran 2019 12:22

Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp koç, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı koç konumunda.

Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ve Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli koç aynı zamanda ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez bunu başararak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.

Öte yandan Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde Oktay Mahmuti'ye ait olan en fazla üst üste (4 kez) şampiyon olan koç rekorunu egale edecek.

Son güncelleme 12:22 | 20 Haziran 2019
Fenerbahçe obradovic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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