Emiliano Sala’nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

2019’un Ocak ayında transfer olduğu Cardiff City için yola çıkan ve uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere polisi, 64 yaşındaki bir adamı Sala’nın ölümüyle ilgili olarak, hukuka aykırı eylem yoluyla kazara adam ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına aldı.

Uçak kazası sonrasında Dorset sahilinde cansız bedenine ulaşılan Sala’nın ölümü yerel polis tarafından araştırılıyordu.

Dedektif Simon Huxter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sala’nın ölümünün koşulları hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttük ve Sivil Havacılık Otoritesi de dahil olmak üzere ortak kuruluşlarla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tutuklanan kişi hakkında konuşan Dedektif Huxter, “Araştırmanın bir sonucu olarak birçok detayı ve kanıtı değerlendiriyoruz. Bununla ilgili olarak bugün 64 yaşında bir kişiyi tutukladık. Sorularımıza yanıt verdikten sonra serbest bırakıldı” şeklinde konuştu.

Spekülasyon yapılmamasına önem veren Dedektif Huxter, “Bu konu halen devam etmekte olan bir soruşturmaya maruz kalıyor ve medyadan ve halktan ailelere ek sıkıntı yaratabileceklerinden spekülasyondan kaçınmasını rica ediyorum” dedi.

28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu.

3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

Emiliano Sala`nın WhatsApp görüşmeleri ortaya çıktı Uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala`nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı.Ocak ayında Ligue 1 ekibi Nantes`tan Cardiff City`e transfer olan ancak Galler`e giderken geçirdiği uçak kazası sebebiyle hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala`nın bazı WhatsApp görüşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. İlgili Haberi Oku