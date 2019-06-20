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Denizlispor’dan şehit aileleri ve gazilere ücretsiz kombine
Denizlispor

Denizlispor’dan şehit aileleri ve gazilere ücretsiz kombine

Denizlispor Yönetimi, önümüzdeki sezonda şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz kombine uygulaması başlattığını duyurdu. Öğrencilere indirimli kombine vereceğini paylaşan yönetim, genel kombinelerde de indirime gittiğini kaydetti.

20 Haziran 2019 16:26

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor'da yönetim, kombinelerde genel indirim, öğrenci indirimi ve şehit aileleri ile gazilere ücretsiz kombine uygulaması yapılacağını kararlaştırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre öğrenci kombine fiyatları, E üst ve A üst bin TL, maraton 675 TL ve kale arkası 250 TL şeklinde belirlendi. Öğrenci kombinesi almak isteyen taraftarların öğrenci belgesi ve kimlikleri ile PASO gişelerinde işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi.

Genel kombine fiyatlarında da indirime giden Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu, E üst ve A üst tribünü fiyatlarının bin 250 TL olacağını açıklarken, şehit ailelerinden 2 kişiye ve gazilere ücretsiz kombine verilmesini kararlaştırdı.

Yukatel Denizlispor ile PASO şirketi arasında yapılan anlaşmalar sonucu taraftarlar kombineleri 6 taksit ile alabilecek. Uygulama ile taraftara kombine alımında kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

İndirimler sonrası genel kombine fiyatları ise, loca 100 bin TL, B üst ve D üst tribün 2 bin 500 TL, A üst ve E üst tribün 1 bin 250 TL, maraton 900 TL ve kale arkası 350 TL şeklinde açıklandı.

Son güncelleme 16:26 | 20 Haziran 2019
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