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Chicharito kimdir? Galatasaray ile anılan Chicharito kaç yaşında?
Galatasaray

Chicharito kimdir? Galatasaray ile anılan Chicharito kaç yaşında?

Meksika'nın yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olan Chicharito son günlerde Galatasaray ile anılıyor. West Ham United forması giyen Chicharito taraftarın merak konusu oldu. Peki, Chicharito kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

20 Haziran 2019 12:43

Gelecek sezon yeni bir golcü arayışında olduğu iddia edilen Galatasaray’da Chicharito ismi gündeme olmaya devam ediyor. Meksikalı golcü Chicharito uzun yıllardır Avrupa’nın zorlu liglerinde mücadele ediyor. Peki, Chicharito kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

CHİCHARİTO KİMDİR?

Javier Hernandez Balcazar veya takma adıyla Chicharito 1 Haziran 1988 Meksika Guadalajara doğumlu. 1.75 boyunda olan Javier Hernandez aynı zamanda Meksika Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

2006-2010 yılları arasında Guadalajara forması giyen 31 yaşındaki futbolcu 64 maçta 26 gol kaydetti. 2010 yılında 7.5 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olan Meksikalı golcü 5 sezon boyunca Kırmızı-Şeytanların formasını giydi.

Manu formasıyla 102 maçta 37 gol atan küçük bezelye lakaplı futbolcu daha sonra 1 sezon kiralık olarak Real Madrid’e transfer oldu. La Liga’da 33 maça çıkan yıldız futbolcu 9 gol atma başarısı gösterdi.

Chicharito’nun bir sonraki durağı ise Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu. Manchester United 2015 yılında golcü ismi 12 milyon Euro karşığılında Leverkusen’e verdi. Bundesliga’da iki harika sezon geçiren ve 30’un üstünde gol atan Chicharito 17 milyon Euro karşılığında bu kez West Ham United’a transfer oldu.

1 sezon daha sözleşmesi bulunan Chicharito geçen sezon 25 Premier Lig maçında 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Bugüne kadar 80 kez Meksika Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu 29 gol atmayı başardı.

Son güncelleme 12:43 | 20 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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