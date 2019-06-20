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Atletico Madrid’e Real Madrid’den transfer
Transfer Haberleri

Atletico Madrid’e Real Madrid’den transfer

Atletico Madrid Kulübü, Marcos Llorente'yi transfer etmek için Real Madrid ile anlaştığını açıkladı. İspanyol ekibinin bu transfer için Real Madrid'e 40 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor.

20 Haziran 2019 14:27

İspanya’nın Atletico Madrid Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan Real Madrid’den Marcos Llorente’yi transfer etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu. Bu sezon transfere şimdiye kadar 303 milyon Euro ödeyen Real Madrid uzun bir dönem sonra ilk kez bir oyuncu sattı.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Marcos Llorente’nin transferi için Real Madrid ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid bu transfer için kasasına 40 milyon Euro koyacak.

Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane’ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente’yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

Son güncelleme 15:23 | 20 Haziran 2019
Atletico Madrid Marcos Llorente Real Madrid
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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