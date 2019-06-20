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Trabzonspor

Altınordu’dan Trabzonspor’a transfer tepkisi

Altınordu Futbol Kulübü, Trabzonspor'un yaptığı iki transfer sonrasında bordo-mavili kulübe tepki dolu bir açıklama yayınladı.

20 Haziran 2019 10:34

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu Futbol Kulübü, Trabzonspor’un Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz transferleri sonrasında bordo-mavili kulübe tepki dolu bir açıklama yayınladı. İzmir ekibi, iki transferin kendilerine haber verilmeden yapıldığını vurgulayarak, Trabzonspor’u Türk futbolunun dibine dinamit koymakla itham etti.

Altınordu’nun yaptığı açıklama şöyle;

“Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden “etik dışı” bir şekilde transfer edildi. Kağıt üzerinde “yasal” gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz.

Kulübümüzü “yok sayarak” yapılan bu davranış, “Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor’a vermek istediler” şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez.

Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak.

Çocukken “komşunun bahçesinden meyve çalmak” kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız.

Saygılarımızla”

Son güncelleme 12:59 | 20 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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