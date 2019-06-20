Ajax’ta Erik ten Hag’ın sözleşmesi uzatıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adamın kontratının 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

Geçen sezon takımını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkaran 49 yaşındaki Erik ten Hag, “Çok mutluyum, mükemmel bir sezon geçirdik ve şimdi bunu genişletmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu sene fantastik başarılar elde ettiklerini belirten Hag, aynı başarıyı yakalamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Aralık 2017’de Ajax’a katılan Erik ten Hag, 1 Hollanda 1. Futbol Ligi şampiyonluğu, 1 de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.