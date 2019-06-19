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Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsil edecek Yeni Malatyaspor'un rakibi Olımpıja Ljubljana / Rigas maçının galibi olacak.

19 Haziran 2019 16:05

UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi…

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye’den Yeni Malatyaspor da yer aldı. Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos’ta oynanacak.

‘TURU GEÇEBİLECEĞİMİZ TAKIMLAR’

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi. Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, “Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.” değerlendirmesinde bulundu. Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.

Son güncelleme 16:05 | 19 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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