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Trabzonspor’da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü
Trabzonspor

Trabzonspor’da 9427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Trabzonspor, iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğünü açıkladı.

19 Haziran 2019 11:10

Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzde aidat ödemeye çağrı başlığıyla yer alan 19. maddenin ‘a’ ve ‘b’ fıkraları ile 23. maddenin ‘e’ fıkrası uyarınca üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, yönetim kurulumuzun 14 Haziran 2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten düşürülmüştür.” ifadesine yer verildi.

Trabzonspor’da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309’a düştüğü öğrenildi.

Son güncelleme 11:10 | 19 Haziran 2019
trabzonspor Üyelik yönetim
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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