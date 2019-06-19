Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı transferini KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu’nun genç oyuncuları Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Bu sezonki ilk transferlerini 20 yaşındaki Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm ile yapan bordo mavililer geleceğine 2 transfer daha yaptı.

Trabzonspor, Altınordu forması giyen 2002 doğumlu forvet Salih Kavrazlı ve 2001 doğumlu stoper Atakan Gündüz’ü 600 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında transfer etti.

Bordo mavili kulüp 3 yıllık sözleşme imzalanan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı’nın yıllık 120 bin TL garanti ücret alacağını KAP’a bildirdi.