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Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı transferini KAP’a bildirdi.
Transfer Haberleri

Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı transferini KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, Altınordu'dan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı transferlerini KAP'a bildirdi.

19 Haziran 2019 14:40

Trabzonspor, Altınordu’nun genç oyuncuları Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Bu sezonki ilk transferlerini 20 yaşındaki Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm ile yapan bordo mavililer geleceğine 2 transfer daha yaptı. 

Trabzonspor, Altınordu forması giyen 2002 doğumlu forvet Salih Kavrazlı ve 2001 doğumlu stoper Atakan Gündüz’ü 600 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında transfer etti.

Bordo mavili kulüp 3 yıllık sözleşme imzalanan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı’nın yıllık 120 bin TL garanti ücret alacağını KAP’a bildirdi.

Son güncelleme 14:48 | 19 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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