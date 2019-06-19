SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’na terör sorusu sordu, FETÖ ile fotoğrafları gündem oldu | Son dakika haberleri
Sparta Prag’dan Semih Kaya açıklaması!
Transfer Haberleri

Sparta Prag’dan Semih Kaya açıklaması!

Çekya ekibi Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Vaclav Jilek, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2019 08:27

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Semih Kaya için Sparta Prag teknik direktörü Vaclav Jilek’ten açıklama geldi.

Çekya ekibinin yeni teknik direktörü olan Jilek, Semih Kaya’nın kamp kadrosuna dahil ettiklerini açıklarken Türk futbolcuya bir şans vermek istediğini belirtti.

”BENİM BİR PROBLEMİM YOK”

Çek basınına konuşan Vaclak Jilek, ”Semih, Sparta Prag’ın oyuncusu. Onunla birlikte çalışma fırsatım daha önceden olmadı, o yüzden bir problemim de olamaz. Göreve geldikten sonra da bir olumsuzluk görmedim. Kamp döneminde kendisine bakıp bir şans tanımak istiyorum.” sözlerini kullandı.

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky ise ”Semih Kaya, Sparta Prag’ın kontratlı oyuncusu. Antrenmanlara çıkacak ve son kararı teknik direktör verecektir.” diye konuştu.

Galatasaray ile 4 lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 28 yaşındaki stoperin Sparta Prag ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

19 Haziran 2019 Belhanda Suudi Arabistan`ı reddetti! Galatasaray`ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad`dan gelen teklifi kabul etmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:28 | 19 Haziran 2019
Çekya galatasaray Semih Kaya sparta prag transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR