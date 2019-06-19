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SON DAKİKA Fenerbahçe ve Semih Özsoy’a ceza
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA Fenerbahçe ve Semih Özsoy’a ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya seyirci olayları nedeniyle ceza verdi Kurul, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira, Anadolu Efes'e ise 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

19 Haziran 2019 15:43

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko’ya 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama cezası verdi.

TBF’den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan serinin 5. maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratların 2018-2019 sezonunda altıncı kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübü’ne, 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, “Müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması” sureti ile üç anons yapılmasından dolayı sarı-lacivertli kulübün 11 bin 250 lira daha para cezası almasına karar verdi. Aynı maçtaki seyirci olaylarının 2018-2019’da ikinci kez olmasından dolayı 25 bin lira para cezası alan Fenerbahçe Beko’ya, tribünlerden atılan cismin bir kişiyi yaralaması nedeniyle de 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin lira para cezası kesildi.

Çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye, 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması ve 66 bin 250 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, final serisinin 4. maçındaki hakaret ve saldırıları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy’u ise toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira parayla cezalandırdı.

Anadolu Efes ise 5. maçtaki seyirci olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldı.

Son güncelleme 19:16 | 19 Haziran 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko Semih Özsoy
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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