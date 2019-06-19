Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tetteh Galatasaray için dünden razı

Forvet transferinde gündeme gelen ve Semih Kaya'nın formasını giydiği Çekya ekibi Sparta Prag'da oynayan Benjamin Tetteh için Galatasaray bir kez daha düğmeye basmıştı. Semih'i yeniden Sparta'dan kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte Tetteh'i de takıma kazandırmak adına planlamasını yaptı. 21 yaşında olan 1.93 cm boyundaki dev golcü için Cim Bom'un, gelecek satıştan pay ve çeşitli bonuslar da içeren bir teklifle Çekya temsilcisini ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Sparta Prag'ın bu kez Ganalı oyuncuyu satmaya daha sıcak baktığı konuşulurken, oyuncunun da Aslan'ın sunduğu şartları şimdiden kabul ettiği ve tarafların anlaşmasını dört gözle beklediği ifade edildi.