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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tetteh Galatasaray için dünden razı
Transfer Haberleri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Tetteh Galatasaray için dünden razı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Benjamin Tetteh'in Galatasaray'ın sunduğu şartları şimdiden kabul ettiği ve tarafların anlaşmasını dört gözle beklediği öne sürüldü. Sparta Prag’ın da Ganalı forvet'i satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

19 Haziran 2019 11:07

Forvet transferinde gündeme gelen ve Semih Kaya'nın formasını giydiği Çekya ekibi Sparta Prag'da oynayan Benjamin Tetteh için Galatasaray bir kez daha düğmeye basmıştı. Semih'i yeniden Sparta'dan kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte Tetteh'i de takıma kazandırmak adına planlamasını yaptı. 21 yaşında olan 1.93 cm boyundaki dev golcü için Cim Bom'un, gelecek satıştan pay ve çeşitli bonuslar da içeren bir teklifle Çekya temsilcisini ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Sparta Prag'ın bu kez Ganalı oyuncuyu satmaya daha sıcak baktığı konuşulurken, oyuncunun da Aslan'ın sunduğu şartları şimdiden kabul ettiği ve tarafların anlaşmasını dört gözle beklediği ifade edildi.

Son güncelleme 11:07 | 19 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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